Rodri: «Sporting vai ser difícil e na Champions tudo pode acontecer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de as casas de apostas atribuírem largo favoritismo ao Manchester City diante do Sporting, nos oitavos-de-final da Champions, há pragamatismo entre os jogadores do emblema inglês. Rodri, médio espanhol, deixou essa ideia bem patente esta segunda-feira."Vamos jogar contra o Sporting e vai ser difícil, como sempre nesta prova. Esperamos conseguir um bom resultado na primeira mão para, depois, jogarmos a segunda [9 de março] em vantbagem. Está tudo em aberto e na Champions tudo pode acontecer", atirou.