Roy Keane critica peso de Agüero: «Só Deus sabe o tamanho das calças que está a usar»

Devido à lesão no joelho esquerdo contraída em junho, Kun Agüero falhou a reta final da época passada e após regressar aos relvados somou apenas 178 minutos em três jogos pelo Manchester City: dois na Premier League e um na Champions, frente ao FC Porto.





Agora o avançado argentino voltou a lesionar-se, desta vez na coxa, e há quem justifique as constantes lesões com o excesso de peso. Roy Keane, antigo internacional inglês e atual comentador da Sky Sports, deu conta disso mesmo. "A minha questão relativamente a Agüero é que, quando voltou, parecia obeso. Só Deus sabe o tamanho das calças que está a usar. Ele parecia pesado. Às vezes, quando voltas de uma lesão, pode ser difícil correr. Normalmente, os jogadores precisam de duas ou três semanas para recuperar a velocidade. Eu fiquei preocupado quando ele voltou porque parecia muito acima do peso. É difícil recuperar o atraso, mas há que tentar não ganhar quilos", afirmou Roy Keane, numa análise à situação do jogador dos citizens após o jogo da equipa de Guardiola com o Liverpool