Roy Keane não poupa João Cancelo: «Puto da escola a defender, chocante»

Roy Keane arrasou a atuação de João Cancelo no jogo de ontem, com o Liverpool, particularmente no lance do golo de Mohamed Salah. O antigo jogador do Manchester United disse que o internacional português do Manchester City parecia "um puto da escola a defender".Cancelo ficou a defender Salah no 1x1 quando o avançado egípcio recebeu uma bola longa do guarda-redes Alisson, na zona do meio campo. O defesa português tentou cortar o lance mas falhou a bola e o avançado do Liverpool fugiu para a baliza e marcou."Um puto da escola a defender. Por que razão tentou ganhar a bola ali, sabendo que se errasse o Salah iria para o golo? O que ele tinha de fazer era atrasá-lo, agarrá-lo, à espera que chegasse mais gente para o ajudar. Defesa à puto da escola. Para um jogador experiente, é defesa à puto da escola, chocante", disse Keane, em declarações à Sky Sports."Eu gosto do City, o Arsenal está a ter um arranque brilhante, mas ainda há muito campeonato", acrescentou.