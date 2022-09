Rúben Dias abre o jogo: do peso da braçadeira, passando pela influência de Guardiola ao Mundial'2022

Rúben Dias falou, em entrevista à Eleven Sports, sobre o "peso" de ser um dos capitães do Manchester City. O central português, que chegou a Inglaterra em 2020, sublinhou também a importância de Guardiola e garantiu que a melhor forma de preparar o Mundial'2022, que tem início em novembro, é "encarando o presente"."O peso [de jogar no Man. City] está presente desde que cheguei. Simplesmente por estar no clube em que estou. E num clube destes, lutas para ganhar tudo constantemente. Ser capitão ou não, é um detalhe demasiado pequeno para a responsabilidade que já se tem naturalmente. É algo que tens de ver com bons olhos e um motivo de orgulho", referiu.Rúben Dias deixou o Benfica em 2020 para rumar aos citizens, orientados por Pep Guardiola, treinador espanhol que, segundo o central, é um dos principais responsáveis pelo sucesso da equipa."Por mais que a equipa ganhe e jogue bem, há sempre algo a melhorar. E essa exigência faz-nos sentir que não há tempo para relaxar, nem nos sentirmos no País das Maravilhas. Há sempre este sentimento de que o futebol é futebol. E o futebol é como a vida e por vezes é cruel. Temos de estar constantemente a desafiar-nos".O defesa destaca ainda a competitividade da Premier League, uma prova com cada vez mais jogadores portugueses. "Já não vai ser o primeiro ano em que defrontamos colegas portugueses. Há uma brincadeira ou outra por vezes, mas sempre todos conscientes que no final do dia, é importante que cada um esteja focado no seu trabalho. E depois do jogo, aí sim, há mais abertura para podermos estar à vontade".Com o Mundial'2022 cada vez mais próximo - tem início no dia 20 de novembro -, Rúben Dias garante que a ambição de Portugal será "a mesma de sempre". "Teremos tempo de mudar o chip e encarar o Mundial da maneira que temos de encarar. Mas acho que a melhor forma de preparar o Mundial é encarar o presente e pensar no clube. Porque essa será a melhor maneira de nos apresentarmos quando chegar o Mundial", concluiu.