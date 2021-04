Rúben Dias aponta ao triplete: «A partir daqui cada jogo é uma final»

Rúben Dias pode conquistar este domingo o primeiro título pelo Manchester City, equipa que mede forças com o Tottenham, em Wembley, na final da Taça da Liga inglesa. Após a eliminação nos 'quartos' da Taça de Inglaterra, o defesa-central português garante que os citizens estão focados em vencer as três provas em que ainda estão inseridos: Taça da Liga, Premier League e Champions.





"Não ficámos 'aliviados' por perder na Taça de Inglaterra, porque era uma prova que queríamos vencer. Começámos a época com oportunidade de ganhar tudo e não estamos felizes por essa derrota [0-2, com o Everton]. Mas há que seguir em frente porque ainda temos três provas para conquistar. O futebol é assim. Ganha-se ou perde-se. Como estivemos tão bem até agora, a partir daqui cada jogo é uma final", afirma o internacional português, em declarações ao 'Mirror'.Contratado ao Benfica no verão passado, Rúben Dias tem sido uma das principais figuras do conjunto orientado por Pep Guardiola, mas destaca a força coletiva dos citizens, onde tem a companhia dos compatriotas Bernardo Silva e João Cancelo."Só no final poderemos dizer onde chegámos. O espírito é continuar a trabalhar e querer o máximo. Trata-se de ir para a guerra e ajudar quando há problemas. Há sempre alguém para a ajudar e estar ao nosso lado sempre que cometemos erros. Sempre que alguém está deprimido ou num mau momento, tem esse apoio e cultivámos isso desde o início da época", aponta o ex-Benfica.