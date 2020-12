Rúben Dias: «Aqui, tal como no Benfica, ganhar é a única opção»

Contratado no início da temporada por 68 milhões de euros, Rúben Dias rapidamente se impôs no Manchester City, merecendo o estatuto de titular indiscutível e recentemente rasgados elogios de Pep Guardiola. E mesmo mudando de ares, o defesa central português assume que a exigência é a mesma que tinha no Benfica: ganhar em todos os jogos.





"Neste clube, tal como naquele de onde vim [Benfica], ganhar é a única opção. Sabemos que um ponto é sempre um ponto e não é o pior cenário. Por vezes acontece ao longo da caminhada... Mas só queremos ganhar e temos de ter a capacidade para seguir em frente quando isso não acontece. Claro que ficamos chateados, especialmente quando são jogos caseiros, mas a decisão de onde ficaremos será no final da temporada e esses pontos podem acabar por ser importantes. Mas claro que estamos sempre a lutar pelos 3 pontos e mesmo quando conseguimos 1, ou nenhum, vamos sempre à procura de voltar a vencer nos próximos. Creio que esse é o espírito que nos fará ser campeões", declarou o defesa português, ao 'Manchester Evening News'.Rúben Dias pode estar há poucos meses em Inglaterra, mas a forma como fala do campeonato diz bem do encanto que já lhe ganhou. "É a beleza da Premier League, pois onde quer que vás o adversário tenta sempre ganhar-te. Claro que tens equipas e estilos diferentes, mas no geral todas as equipas pode ganhar. É essa a beleza da Premier League, pois mesmo que não estejas a ver uma equipa de topo a jogar continuas a ver um jogo de qualidade. Foi isso que sempre quis: ter a sensação de que estava no sítio certo. É algo puro, o futebol mais puro que existe. Estou muito feliz aqui", finalizou.