Rúben Dias: «Dá-me prazer fazer com que a outra equipa se sinta impotente»

No Manchester City Pep Guardiola promove todos os anos uma votação para eleger o capitão e os vice-capitães, mas já há quem diga que Rúben Dias pode surgir em breve entre os líderes da equipa. Segundo o 'Daily Mail', entre os citizens diz-se que no futuro o internacional português, ex-Benfica, vai garantidamente envergar a braçadeira.





"Você é que está a dizer isso, não eu", diz Rúben Dias, entre sorrisos, ao jornalista do 'Daily Mail' que o entrevistou. "O que posso dizer sobre isso é que para mim não é uma questão de idade, ou se é o tipo de pessoa certo para ser capitão ou não."O Manchester City não sofreu golos em 15 dos 23 jogos em que o português participou, e nos que sofreu contabilizou apenas 9 golos. "No outro dia, no clube, alguém dizia 'ah, impressionante, mais um jogo sem sofrer golos'. E eu respondi que o mais importante foi que a outra equipa não conseguiu fazer um único remate à baliza. O que me satisfaz mais é o meu guarda-redes não ter de fazer uma única defesa."E prosseguiu: "Sou um defesa, estou no campo para defender. Hoje em dia há a ideia que os defesas têm de fazer muito mais, o meu foco foi sempre melhorar, mas nunca esqueci que antes de mais sou um defesa. Se não for eu, quem mais vai ter orgulho em defender? Dá-me prazer fazer com que a outra equipa se sinta impotente."As estatísticas de Rúben Dias impressionam. Roubos de bola, interceções, a forma como lê o jogo, o seu sentido posicional e os poucos erros cometidos fazem dele um defesa de excelência. E funciona bem com John Stones. "A minha conecção com o John tem sido brilhante. Mas gostava de dizer que o sucesso não passa apenas por mim e pelo John. Um grande exemplo disso foi o que sucedeu diante do Brighton. Estávamos a ganhar por 1-0 e eu vi o Kevin [De Bruyne] e o Gundo [Ilkay Gundogan] 'morrerem' em campo, a correrem para trás e para a frente... A 'morrer'. Naquele momento percebi que se eles correm assim, quem não os acompanha? Se eles fazem tudo pela equipa, quem não faz?""A confiança dá-se e ganha-se. Quando se começa a construir aquele ponto de vista defensivo, se não sofremos golos e estamos perto de ganhar, toda a gente acredita. Eles veem a tua vontade de querer alcançar isso e esse facto torna a equipa mais forte", acrescenta.No Benfica, logo aos 10 anos, os treinadores detetaram em Rúben Dias características de líder, que cresceram à medida que o jogador se desenvolveu. "Quando as pessoas falam comigo veem a mentalidade, a concentração. Veem o quanto quero estar no topo. A maior parte das vezes a minha comunicação passa por coisas simples, que podem evitar que males maiores."Rúben Dias não gosta de falar de si próprio nem da sua vida particular, mas o jogador admite que pediu aos pais para deixarem de trabalhar. "Eles já trabalharam muito", explica. O internacional português ter-lhes-á comprado uma nova casa, mas não confirma a informação ao jornalista do 'Daily Mail, explicando que se trata de um assunto pessoal.Bernardo Silva, Ederson e João Cancelo, todos formados no Benfica, ajudaram-no a adaptar-se. O jogador vive com a namorada, a cantora April Ivy, e o irmão mais velho, também defesa, está à procura de clube."Às vezes vou ao supermercado", explica entre risos, quando lhe pedem para explicar como passa o tempo. "Vejo muito Netflix. Há uma série que está em voga agora: 'Lupin', adoro. Gosto também do 'Sobrevivente Designado'. Da cidade conheço a forma como todos respiram futebol... Há algo mais, algo especial. O ambiente é diferente."O jornalista elogia o inglês de Rúben Dias, que o jogador aprendeu na escola. Lamenta ter-se despedido do Benfica num estádio vazio e refere Cristiano Ronaldo e Pepe como grandes influências."Tive o privilégio de jogar com grandes jogadores ao longo do meu crescimento. Lidei com personalidades fortes, sou um tipo que gosta de ouvir. Procuro adaptar-me, sempre como intuito de melhorar. Aqui no City eles entendem-me e eu entendo-os. Claro que estou satisfeito pela forma como as coisas estão a decorrer. Não posso ficar surpreendido porque não estava à espera de nada. É assim que a minha cabeça funciona", sublinha."Os elogios só vão acontecer se eu me mantiver como sou. Se começar a ficar demasiado animado, os elogios vão parar. Se eu não for quem sou durante todos os jogos, as pessoas esquecem-se. Gosto que as minhas ações falem por mim", finalizou.