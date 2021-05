Rúben Dias eleito jogador do ano da Premier League pelos jornalistas

Rúben Dias, defesa central do Manchester City, foi eleito jogador do ano na Premier League pela Football Writers' Association (FWA).





"É um privilégio enorme. Estou muito feliz, mas não conseguiria atingir isto sem o esforço de toda a equipa. É algo muito especial, porque habitualmente quem recebe estes prémios são os jogadores que finalizam as jogadas. Isto é o exemplo perfeito da maneira como a nossa equipa joga: a grande união e espírito de equipa", afirmou o português em entrevista ao site oficial do Manchester City.A publicação da FWA destaca a "liderança dentro e fora do campo, assim como a alegria contagiante com que Rúben Dias põe em prática a arte de defender, procurando a perfeição". A presidente da organização, Carrie Brown, refere ainda que "o jogador impressionou imediatamente após a sua chegada, sendo um jovem de 23 anos com uma habilidade quase sobrehumana de ler os lances e antecipar as diferentes fases do jogo".Rúben Dias, que chegou no início da temporada a Inglaterra, somou mais de 40 jogos no ano de estreia, sagrou-se campeão da Premier League e da Taça da Liga Inglesa, e vai disputar a final da Liga dos Campeões no dia 29 de maio, que coloca frente a frente Manchester City e Chelsea.