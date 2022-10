Rúben Dias exibe músculos em revista e João Cancelo atira: «Mete mais óleo»

Rúben Dias surge em grande destaque na edição de novembro da revista 'Men's Health' e no Instagram o defesa internacional português do Manchester City partilhou algumas imagens do 'making-of' da capa da publicação, onde surge em tronco nu, exibindo a sua boa forma física.Quem não deixou de brincar com a situação foi João Cancelo, companheiro de equipa de Rúben Dias nos citizens. "Mete mais óleo", escreveu Cancelo na publicação do central, onde se veem imagens do seu tronco bem musculado.Bernardo Silva, o outro português que também joga no Manchester City, juntou-se à festa. Citou João Cancelo e partilhou um emoji a chorar a rir.Depois, Cancelo ainda comentou a partilha de Bernardo. "Já não se aguenta companheiro. Ao que ele chegou".Mas Rúben Dias já devia estar à espera da reação dos companheiros porque a página oficial da revista comentou estas publicações, com um emoji de riso. "Bernardo Silva e João Cancelo, falámos deste momento na entrevista."