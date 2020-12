Rúben Dias, João Cancelo e John Stones concorrem a melhor jogador do mês

Rúben Dias, João Cancelo e John Stones são os três jogadores do Manchester City que concorrem ao prémio de melhor jogador de novembro, indicou esta sexta-feira o clube britânico, referindo que a votação decorre até ao próximo dia 10.





"Calmo e confiante, Dias adaptou-se de forma surpreendente e ajudou a defesa do City a tornar-se numa das 'mais cruéis' da primeira divisão. Desde sua estreia no Leeds United, o City sofreu apenas seis golos e esteve sem sofrer golos em seis dos 11 jogos", refere o clube como justificação para a escolha do central, ex-Benfica.Já "João Cancelo continua a impressionar, a jogar muitas vezes como lateral-esquerdo, em oposição ao seu lugar natural de lateral direito", indica o clube."John Stones teve um regresso excelente à equipa, em especial as exibições fora frente ao Olympiakos e ao Burnley", justifica o Manchester City.