Rúben Dias não joga mais esta época devido a uma lesão muscular na coxa, juntando-se a Walker e Stones, que também só voltam a atuar em 2022/23. Um problema bicudo para Guardiola, que dispõe apenas de três defesas para o duelo com o Wolves, agendado para quarta-feira: Cancelo, Zinchenko e Laporte.

O central luso lesionou-se na primeira parte do jogo com o Newcastle, sendo substituído ao intervalo por Fernandinho. O treinador do Manchester City viria a confirmar o pior cenário para o português. "O Rúben Dias, o Walker e o Stones ficam de fora até ao final da época. O Rúben tem um problema muscular na coxa. Talvez estejam aptos na pré-temporada. Isto não está fácil. Temos treze jogadores e meio, pois o Aké também não está em condições perfeitas devido a um problema no tornozelo. Talvez não consiga utilizá-lo diante do Wolves", adiantou Pep.