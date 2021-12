Rúben Dias: «O golo do Bernardo deu-nos mais confiança»

Rúben Dias estreou-se a marcar esta época e anotou o primeiro golo do triunfo do Manchester City em Birmingham, diante do Aston Villa. O internacional português sublinhou a importância da conquista dos três pontos num jogo em que, assumiu, a equipa da casa impôs grandes dificuldades ao conjunto de Guardiola."Foi muito importante ganhar hoje aqui, frente a uma equipa que tem estado muito forte com o novo treinador. Os três pontos são muito importantes para nós, lutámos muito e estamos muito felizes", afirmou o central, à 'Amazon Prime', elogiando depois Bernardo Silva, que anotou o segundo golo - e que golo (!) - da equipa dos citizens, que também contaram com João Cancelo no onze. "O golo do Bernardo deu-nos mais confiança na segunda parte. Também temos de dar crédito ao Aston Villa pelo bom golo que marcaram e que mudou o jogo. Com o forte apoio dos adeptos tentaram fazer algo diferente, mas a nossa equipa esteve sempre lá, conseguimos controlar o jogo", analisou."É desta atitude que também somos feitos. Vir aqui e jogar como fizemos hoje é uma demonstração da forma como trabalhamos. Quanto maior é o desafio, melhor sabem as vitórias. É para isso que estamos aqui", acrescentou Rúben Dias.