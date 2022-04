Rúben Dias pode voltar frente ao Brighton

Na ressaca da eliminação nas meias-finais da Taça diante do Liverpool (2-3), hoje será a vez do Manchester City regressar à ação. Os citizens recebem o Brighton e não podem perder o fio à meada na Premier, mas desta vez Pep Guardiola poderá já contar com dois ‘reforços’ de peso. De Bruyne e Rúben Dias estão recuperados – ao contrário de Walker, que permanece lesionado – e poderão ser lançados. “O Rúben treinou muito bem, só que esteve sete semanas de fora. Quando recuperas precisas de algum tempo, mas ele é inteligente e conhece o seu corpo”, disse o técnico acerca do luso, frisando depois a dificuldade do jogo frente à equipa de Graham Potter: “Ganharam ao Tottenham [na última jornada] e será um bom teste para nós. Cada jogo será uma final e vamos lutar até ao fim.”