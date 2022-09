Rúben Dias: «Quanto mais se sobe, mais fácil é ter à nossa volta gente que só diz 'sim'»

Rúben Dias trabalha arduamente os aspetos físicos, mas também dá grande ênfase às questões psicológicas. Numa entrevista ao site 'Sport Bible' o central português do Manchester City conta como lida com a pressão e destaca o papel que a família, particularmente o pai, têm na sua vida.Num clube como o City, um dos maiores do Mundo, é normal haver pressão. "Penso que a grande questão é saber se podemos tornar os nervos em algo bom ou mau. Os nervos maus levam-te a tomar más decisões mas os bons são positivos. Fazem-te correr e saltar mais, dão mais foco."Os comentários nas redes sociais não tiram o sono a Rúben Dias nem perturbam a sua concentração. "Penso que temos de ter a capacidade de perceber que comentários são realmente importantes. Para manter a sanidade e paz de espírito, é preciso saber que opiniões valorizar. Se dermos ouvidos a toda a gente, acabamos por nos perder."E neste contexto é o pai que Rúben Dias mais ouve. "A minha família teve um papel importante no meu percurso, principalmente o meu pai. Ele sempre foi a voz da razão na minha cabeça. Falamos muito. Por exemplo, depois dos jogos conversamos sempre sobre o meu desempenho e nem sempre concordamos, o que é bom. Às vezes discutimos por algo que aconteceu durante o jogo ou na minha vida. É bom ter alguém perto de mim que diz 'não'. Quanto mais se sobe na carreira, mais fácil é ter à nossa volta gente que só diz 'sim'. É importante ter perto de nós alguém que entenda o nosso jogo e nos conheça fora do futebol. Às vezes é bom ouvir um 'não'."