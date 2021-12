Rúben Dias rendido a Bernardo Silva: «Poucos são capazes de fazer os sacrifícios que ele faz»

Bernardo Silva tem assinado uma excelente temporada ao serviço do Manchester City. O extremo português foi recentemente eleito, pela terceira vez consecutiva, o melhor jogador do mês do clube inglês e desta vez contou com umas palavras elogiosas do seu companheiro de equipa e Seleção Rúben Dias.

"É preciso fazer-lhe esse reconhecimento porque ele é fantástico. Há muitos jogadores que estão ao mesmo nível dele, mas poucos são capazes de fazer os sacrifícios que ele faz. O Bernardo é assim. Pode ter o mesmo talento de outros jogadores, mas está disposto a fazer sacrifícios que outros não fazem", começou por dizer o defesa-central português, ex-Benfica, em declarações ao sítio oficial dos citizens na Internet.

Rúben Dias sublinha que o comportamento de Bernardo Silva deve ser levado como um exemplo a seguir, especialmente pelos jogadores mais jovens.

"É algo bom para se refletir, especialmente para os mais jovens, porque esse tipo de jogador e de mentalidade é que o todos deveriam tomar como exemplo. Para uma equipa, é o melhor que podes ter", concluiu.

Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo que têm data marcada para regressar a Lisboa, uma vez que o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, realizado na segunda-feira, colocou o Sporting no caminho do Manchester City na prova milionária.