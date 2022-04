Rúben Dias viaja com Manchester City para Madrid mas Guardiola garante: «Não será titular»

O treinador Pep Guardiola revelou esta terça-feira que Rúben Dias viajará com o Manchester City, mas não será titular frente ao Atlético Madrid, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Não [será titular]. Participou em apenas uma sessão de treino após seis semanas de ausência. É prematuro [jogar de início], mas o facto de estar de regresso é positivo, tendo em conta o nosso calendário. Todos serão importantes e o Rúben [Dias] também", observou Pep Guardiola.

O defesa central português voltou a treinar sem limitações na segunda-feira, depois de ter estado afastado dos relvados desde 1 de março, altura em que sofreu uma lesão muscular no encontro com o Peterborough, para a Taça de Inglaterra, que o campeão inglês venceu por 2-0.

O treinador espanhol perspetivava, em conferência de imprensa, o segundo jogo dos quartos de final da Champions, na quarta-feira, no estádio do Atlético Madrid, que iniciará com a vantagem de 1-0, conquistada em Inglaterra, graças a um golo do belga Kevin de Bruyne.

"Viajamos com um bom resultado, mas vamos com intenção de ganhar. Este jogo será ligeiramente diferente, porque jogarão em casa e vão criar oportunidades. Têm o apoio dos seus adeptos e, em alguns momentos, serão ofensivos e vão colocar-nos problemas. Teremos de nos adaptar e defender", assinalou.

O líder do campeonato inglês, que nunca conquistou a mais importante prova europeia de clubes, não utilizará Rúben Dias de início na capital espanhola, mas Pep Guardiola não deverá prescindir dos dois outros jogadores portugueses do Manchester City, o defesa João Cancelo e o médio Bernardo Silva.

Também na quarta-feira, o Benfica joga o segundo encontro dos 'quartos' da Liga dos Campeões no estádio do Liverpool, principal adversário dos citizens na luta pelo título inglês, na expectativa de corrigir a derrota por 3-1 sofrida no Estádio da Luz, há uma semana.