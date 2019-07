Saída de Sané abre portas para Oyarzabal

O Manchester City pretende contratar Mikel Oyarzabal, avançado espanhol da Real Sociedad, e está na disposição de bater a cláusula de rescisão do jogador de 22 anos, que está fixada nos 75 milhões de euros.





No entanto, Pep Guardiola, treinador dos citizens de Bernardo Silva, ainda aguarda uma proposta convincente por parte do Bayern Munique, por Leroy Sané, avançado alemão de 23 anos. Aliás, o técnico espanhol já deixou um aviso ao internacional alemão, na última semana., referiu.Isto porque os citizens para poderem contratar jogadores têm de ter em conta a balança financeira do clube, de modo a respeitarem as regras de Fair Play financeiro impostas pela UEFA.