Sem empresário e com ajuda de analistas: como De Bruyne negociou a renovação com o Man. City

Kevin De Bruyne prolongou a ligação ao Manchester City até 2025 e negociou o novo contrato com o emblema inglês sem intervenção de qualquer empresário. A informação foi inicialmente avançada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano e esta quinta-feira o 'Mirror' adianta mais pormenores da operação.





No ano passado o antigo agente do médio de 29 anos, Patrick de Koster, foi detido na Bélgica após De Bruyne ter feito denúncias de fraude fiscal na sequência da transferência do Wolfsburgo para o Man. City no verão de 2015, um caso que ainda está sob investigação das autoridades belgas.Desde então, apesar do forte interesse de 'tubarões' do mercado como Jorge Mendes ou Mino Raiola, o jogador e o pai encarregaram-se de negociar a renovação do contrato com os citizens e, de acordo com o 'Mirror' contrataram especialistas em analise de dados que avaliaram o atual valor do jogador e se a continuidade no Manchester City era a decisão certa a tomar, tendo em conta que o internacional belga tem a ambição de conquistar a Champions.Além deste dado, o 'Mirror' adianta que foram também contratados advogados para examinarem os detalhes legais do novo contrato que torna Kevin De Bruyne o jogador mais bem pago da Premier League. Com as negociações bem sucedidas, nem o Manchester City nem o jogador tiveram de pagar qualquer comissão de agenciamento.