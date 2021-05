Sergio Agüero pede desculpas pelo penálti 'à Panenka' falhado: «Assumo a responsabilidade»

Sergio Agüero falhou um penálti diante do Chelsea e o Manchester City perdeu o jogo (2-1), acabando por não festejar ontem o título da Premier League. O avançado argentino tentou marcar o lance 'à Panenka' mas a bola acabou nas luvas de Mendy.





No puedo menos que pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la afición por el penal de hoy. Fue una mala decisión y me hago responsable. — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 8, 2021

"Não posso fazer nada menos do que pedir desculpas aos meus companheiros, à equipa técnico e aos adeptos pelo penálti de hoje. Foi uma má decisão e assumo a responsabilidade, escreveu Agüero, que vai deixar o clube no final da época, em espanhol e inglês.Recorde-se que no final deste mês os citizens voltam a defrontar o Chelsea, mas na final da Liga dos Campeões.