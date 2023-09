Southgate e a vontade de Foden em jogar no meio-campo: «Falem com Guardiola, que é o melhor do mundo»

Phil Foden, jogador do Manchester City, expressou a Gareth Southgate a vontade de jogar no meio-campo da Inglaterra e não como extremo, mas o selecionador inglês não parece convencido e desculpou-se com… Pep Guardiola."Ele não joga nessa posição no seu clube. Portanto, provavelmente há uma razão para isso. Depende do nível de jogo, de facto. Toda a gente quer falar sobre o 'com bola' mas há muitos detalhes sem a bola. E nos jogos de fim de semana, estás a enfrentar adversários que são tão inteligentes nos passes e na movimentação que tens de estar atento às tuas responsabilidades", começou por explicar o selecionador inglês na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Escócia (hoje, 19h45) e continuou: "É preciso falar com Guardiola, que é o melhor treinador do mundo, que o põe a jogar a partir da lateral. Ele tem sempre a liberdade de se deslocar se o colocarmos a partir dos extremos. E isso é importante".