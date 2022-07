Sterling despede-se do Manchester City: «Foi uma honra»

Raheem Sterling, avançado inglês de 27 anos, que está de saída do Manchester City para o Chelsea, deixou hoje uma mensagem de despedida nas redes sociais. Formado no Liverpool, de onde saiu em 2015 a troco de 40 milhões de euros, venceu, ao serviço dos cityzens, a Liga inglesa em quatro ocasiões, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga e ainda uma Supertaça inglesa, mais conhecida como ‘Community Shield’. Conta ainda com 77 internacionalizações e 19 golos pelos 'Lions'Ao fim de sete épocas em Manchester, o inglês deverá assinar pelo Chelsea a troco de 56 milhões de euros, segundo a Sky Sports'."Sete épocas, onze grandes troféus, uma vida inteira de memórias. À equipa técnica que desempenhou um enorme papel no meu desenvolvimento ao longo dos anos, aos meus colegas de equipa que se tornaram mais do que apenas aqueles com quem partilhei o relvado, ao staff, à direção, aos adeptos que têm apoiado incansavelmente a equipa e a todos os envolvidos no Manchester City, o meu respeito por vós não podia ser maior. Que percurso que foi. Estou grato pelos altos e baixos, pois foram os baixos que, por vezes, testaram a minha força e determinação e me permitiram que me apresentasse perante vós como a melhor versão possível de mim mesmo. Cheguei a Manchester com 20 anos. Hoje, saio um homem. Obrigado pelo vosso apoio sem fim. Foi uma honra vestir a camisola de Manchester City."