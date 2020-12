Stones rendido a Rúben Dias: «Adoro jogar com ele»

Rúben Dias pode apenas ter chegado esta temporada ao Manchester City, mas rapidamente conquistou tudo e todos. E se Pep Guardiola nunca escondeu o seu encanto pelo defesa português, até quem atua a seu lado se mostra rendido ao ex-Benfica. Como o caso de John Stones, com quem tem feito uma dupla de sucesso nos citizens, que o clube até compara à que foi em tempos formada por John Terry e Ricardo Carvalho no Chelsea - onde o inglês era o chamado "muro" e o português o "construtor de jogo".





"Sim, adoro jogar com ele. Não sei quem é quem nesta parceria [o 'muro' ou o construtor de jogo], mas tivemos o clique e estamos a combinar muito bem. Ainda temos espaço para evoluir. Todos temos qualidades diferentes e isso é fantástico. A consistência é algo chave e o facto de termos mantido a baliza a zeros tem sido muito importante. Já disse várias vezes, mas consegui-lo e permitir à equipa ganhar o jogo é muito importante. Na verdade é esse o nosso trabalho. No outro dia estava a pensar, não somos só nós os defesas, ou os avançados por marcarem... Todos têm o seu mérito", destacou o defesa inglês, que esta temporada totaliza onze partidas disputadas, com a particularidade de apenas em duas delas o City ter sofrido golos (diante do Wolverhampton e FC Porto).