Tapas saíram caras: Pep Guardiola voltou a estacionar onde não devia e... foi multado

Pep Guardiola parece ter uma relação complicada com os lugares de estacionamento... Este domingo, pela segunda vez desde que começou a temporada, o técnico do Manchester City foi apanhado com o carro parado onde não devia e, naturalmente, acabou multado.Segundo o 'Daily Mail', a situação ocorreu no meio de uma tarde de compras natalícias, quando o espanhol decidiu matar saudades de casa, ao entrar no restaurante Tast Catala, um espaço especializado em tapas, que o próprio detém. Deixou o carro onde não devia e, quando regressou, lá estava a multa, no valor de 60 libras, qualquer coisa 70 euros.Em agosto, numa cena que se tornou viral , o técnico do Man. City também tinha sido multado por estacionar onde não devia, sendo que nessa ocasião tudo foi filmado, com uma troca de palavras caricata entre o treinador e o funcionário camarário que o multou.