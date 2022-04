Tévez: «Agora é o Real Madrid quem deve estar preocupado por enfrentar o Manchester City»

Carlos Tévez perspetivou o duelo entre Manchester City e Real Madrid das 'meias' da Liga dos Campeões e que terá o primeiro capítulo na terça-feira, com a 1.ª mão a disputar-se em Inglaterra."A eliminatória será 50/50. Estou muito feliz por ver o Manchester City nesta posição e a lutar contra as melhores equipas da Europa. Ainda não foi possível vencer a Liga dos Campeões, mas é muito gratificante ver que, após dez anos, o City está a jogar de igual para igual com clubes como o Real Madrid, tal como fez com o Atlético. É impressionante. Passámos de lutar pelo meio da tabela a lutar ombro a ombro com os maiores clubes europeus. É um feito pelo qual devemos todos sentir-nos orgulhosos", frisou aos meios do clube inglês o avançado do Boca Juniores.O antigo jogador dos citizens entre 2009 e 2013 foi mais longe e disse mesmo que agora os papéis se inverteram."Atualmente é completamente diferente. Agora é o Real Madrid quem deve estar preocupado por enfrentar o City. Esta é a vantagem que o City tem, hoje os adversários têm de pensar em tudo o que o City é capaz de fazer. Com os jogadores que temos agora e a infraestrutura que o City construiu ao longo dos anos, podemos lutar de igual para igual contra qualquer equipa da Europa", sustentou o internacional argentino.