Três ausências no treino do Manchester City em véspera de jogo contra o Sporting

The 21 outfield #ManCity players spotted in first-team training this morning, ahead of the #UCL last-16 first-leg:https://t.co/M8yaXVLnCF — City Xtra (@City_Xtra) February 14, 2022

Jack Grealish, Gabriel Jesus e Cole Palmer estiveram esta segunda-feira ausentes do último treino do Manchester City, na véspera do duelo dos 'oitavos' da Liga dos Campeões frente ao Sporting. O trio ofensivo da formação inglesa pode ficar assim de fora do jogo contra os verde e brancos, por motivos distintos.Recorde-se que Pep Guardiola, treinador dos citizens, tinha referido que Grealish sentiu um "desconforto" depois do jogo frente ao Brentford. "Não sei se estará pronto para terça-feira. Espero que não seja grave, vamos ver".Gabriel Jesus e Palmer estão de fora dos planos do técnico espanhol desde a pausa para as seleções e poderão voltar a não ser opção para o duelo contra os leões.