Van Gaal admite: «Guardiola está zangado comigo»

Louis Van Gaal, que treinou o Manchester United entre 2014 e 2016, critica o trabalho de Solskjaer nos red devils, afirma que gosta mais de ver o futebol do rival City, mas admite que Guardiola não está nada satisfeito consigo.





"Todos sabem da minha relação com Guardiola, que está zangado comigo porque o desafiei no meu último livro. Mas gosto mais de ver o City do que o United. Sinto mais simpatia pelo City do que pelo United", afirmou o holandês ao 'Mirror'."[No dérbi de Manchester, que terminou empatado 0-0 ] Tudo o que o United fez foi defender com dez homens. O United jogou como 'escravo' do City", afirmou. No entanto, não acredita que o lugar de Solskjaer esteja, para já, em risco."Solskjaer é um ex-jogador do clube, por isso não o irão despedir tão facilmente como se fosse outro. O United não vai despedir um treinador a meio da época, especialmente Solskjaer. Esperaram pelo final da temporada para me despedir", referiu, dando o seu exemplo.