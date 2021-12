Venda de Porro para ajudar Man. City a fechar Haaland

O Manchester City quer bater toda a concorrência para fechar a contratação de Erling Haaland, mas para o conseguir ainda terá de garantir fundos para chegar às verbas que o Borussia Dortmund exige pela sua joia da coroa. E para tal, escreve o 'Manchester Evening Standard', o clube do Etihad vai iniciar o processo de colocação de alguns excedentários e, com as suas transferências, começar a encher o mealheiro.Ora, nesse lote de jogadores que não contam está o nome de Pedro Porro. Atualmente cedido ao Sporting, o defesa espanhol deverá ficar em definitivo em Alvalade, num negócio que renderá 8,5 milhões de euros aos cofres dos ingleses. Além do espanhol, o City deverá também vender em definitivo o japonês Ko Itakura ao Schalke 04 por 6 milhões de euros, aos quais ainda juntará cerca de 10 milhões referentes à permanência em definitivo de Morgan Rogers no Bournemouth.Só nestes três nomes os citizens irão angariar quase 25 milhões de euros, mas a principal parcela chegará já neste mercado de inverno, com a venda de Ferrán Torres ao Barcelona. A imprensa fala num negócio de 65 milhões de euros - 55M€ a pronto -, o que deixará a 'conta poupança' do City com 80 milhões de euros para gastar em Haaland. Ora, sabendo-se que o norueguês tem uma cláusula de 90 milhões de euros, basicamente o emblema inglês terá desde logo grande parte da verba angariada.