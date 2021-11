«Vender João Cancelo é cuspir na cara do futebol»

Um dos grandes destaques na temporada que o Manchester City está a realizar até ao momento, João Cancelo tem recebido inúmeros elogios de importantes figuras do futebol. Depois de Pep Guardiola , treinador dos citizens, também Antonio Cassano, ex-avançado de Real Madrid e Inter, se debruçou sobre o grande momento de forma do lateral português, frisando que "não percebe" como a Juventus foi capaz de o vender."Entendo que o Inter o faça [n.d.r.: devido à crise financeira], mas que a Juventus o venda... parece-me uma loucura. 40 milhões? Não o tinha vendido nem por 400. E o diretor desportivo que o fez, Fabio Paratici, nem sequer sabe como acabou no Tottenham. Vender Cancelo é cuspir na cara do futebol. É um fenómeno, faria a diferença até como avançado", explicou o italiano.O Manchester City ocupa, neste momento, a 3.ª posição da Premier League, e é líder do grupo A da Liga dos Campeões, onde apontou um hat-trick de assistências na última partida, a vitória sobre o Club Brugge (4-1)