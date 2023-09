Venha mais uma

O Man. City inicia a defesa do cetro defrontando o Estrela Vermelha no Etihad, ou seja, no conforto do lar, sendo a partida dirigida por João Pinheiro. Pep Guardiola é tudo menos fanfarrão, mas lá acaba por admitir que vai tentar repetir a gracinha da temporada transata, apesar de vincar ‘ene’ vezes que encara a competição jogo a jogo.

"O desafio é esse! A competição está aí, há que ir atrás dela. Não tenho a menor dúvida de que tentaremos ganhá-la de novo. É importante que os jogadores não se sintam relaxados. Se a direção o está, tudo bem, pois não é ela que marca os golos. Para o Man. City é incrível vencer a Champions. Mas quantas equipas a ganharam uma vez? Muitas! Portanto, julgo que não fizemos nada de especial. Vencemo-la uma vez! Creio que, nos últimos largos anos, só o Real Madrid (2015/16, 2016/17 e 2017/18) e o Milan (1988/89 e 1989/90) a conquistaram em edições consecutivas. Enquanto treinador, arrecadei-a duas vezes pelo Barça (2008/09 e 2010/11)... mas não seguidas. Enfim, é dificílimo mas iremos tentar", afirma Pep Guardiola, que não conta com os lesionados De Bruyne, Grealish, Stones e Kovacic, devendo dar a titularidade a Rúben Dias e Bernardo Silva e relegar Matheus Nunes para o banco. O papel de Bernardo, cuja cláusula de rescisão é de 58M€, não se resume ao que faz em campo. "Ele tem uma relação tão boa com o treinador que quando queremos dias de folga... pedimos-lhe para ir falar com ele", revela Kyle Walker.