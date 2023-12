Viagem de regresso da Arábia Saudita surpreendeu Guardiola: «Wow, esta é a minha equipa!»

O Manchester City sofreu para levar de vencido o Everton , tendo apenas conseguido a vitória graças a uma grande reviravolta, mas Pep Guardiola deixou rasgados elogios aos seus jogadores, especialmente pela forma profissional como abordaram a partida após a conquista do Mundial de Clubes, na passada sexta-feira."Adorávamos estar a ganhar por 4-0 aos 20 minutos, mas isso é a Disneyland. No futebol real acontece o que sucedeu diante do Crystal Palace, em que não conseguimos ganhar [empate a dois]... Lembro-me de quando vínhamos no avião de volta da Arábia Saudita. Estava sentado no meu lugar e comecei a ouvir os jogadores a falar sobre o Everton. Há três dias já estavam a falar no Everton e eu pensei 'wow, esta é a minha equipa'. Eles sabem o quão difíceis de bater as equipas são aqui, o quão especial é o seu jogo, por isso tens de controlar muitas coisas. Depois de tantos anos, ainda temos o mesmo sentimento de querer outra vez. Quando ganhas muito, a tendência é começar em queda. Aliás, esta época já tivemos alguns problemas, em jogos que estivemos bem e não conseguimos ganhar", disse, em conferência de imprensa.