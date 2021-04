Eric Bailly renova contrato com o Manchester United até 2024

O defesa Eric Bailly prolongou a ligação com o Manchester United, até junho de 2024, ficando com a opção de renovar por mais um ano, informou esta segunda-feira o atual segundo classificado da Liga inglesa.

O central da Costa do Marfim, de 27 anos, não tem vivido épocas felizes nos 'red devils', muito por culpa das lesões sofridas, mas, ainda assim, mereceu a confiança dos responsáveis do clube para continuar a vestir as cores do United.

"Estou muito feliz. Eu não precisava de pensar nesta decisão [de renovar], porque adoro este clube e adoro jogar pelo Manchester United. Agora, que o momento da minha lesão passou, estou em forma e sinto-me bem. Um novo contrato é como um novo desafio e estou pronto para isso", disse Bailly, aos meios de comunicação do clube, no qual alinha o português Bruno Fernandes.

Aos 27 anos, sublinha que está a "viver um sonho", quando se prepara para cumprir a sexta época no United, depois de ter chegado em 2016/17, proveniente do Villlarreal (Espanha), a pedido do treinador luso José Mourinho.

Bailly, que na presente época foi opção em apenas 15 encontros, mereceu palavras elogiosas do atual treinador, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer: "Eric melhorou a sua robustez desde a minha chegada e continuará a ter um papel significativo na equipa. Tem uma velocidade fantástica, um timing de desarme e aquela agressividade que, claro, é necessária num defesa central".