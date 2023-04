Marcus Rashford falha os próximos jogos do Manchester United devido a lesão

O avançado Marcus Rashford vai falhar os próximos jogos do Manchester United, incluindo os duelos para a Liga Europa de futebol com o Sevilha, devido a uma lesão muscular, informou esta quarta-feira o clube inglês.

Em comunicado, o Manchester United, clube no qual alinham os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, refere que Rashford, que no sábado saiu lesionado aos 80 minutos do jogo com o Everton, "ficará indisponível por alguns jogos".

Rashford, que soma 28 golos esta época, vai assim ficar de fora dos dois encontros dos quartos de final da Liga Europa, frente aos espanhóis do Sevilha, que se disputam na quinta-feira, em Old Trafford, e em 20 de abril, na Andaluzia.

No final de março, Marcus Rashford, de 25 anos, falhou, também devido a lesão, os jogos da seleção de Inglaterra com as congéneres da Itália e Ucrânia, de apuramento para o Euro2024.