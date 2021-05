A mensagem de De Gea após o desaire na final da Liga Europa: «Cair e levantar»

David De Gea, um dos protagonistas da derrota do Manchester United na final da Liga Europa frente ao Villareal, fez uma publicação no seu Instagram a agradecer o apoio do clube, juntamente a uma fotografia onde aparece abraçado a Sir Alex Ferguson, histórico treinador dos ingleses que acompanhou a comitiva durante a partida.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por David De Gea (@d_degeaofficial)

"Cair e levantar. Aprender com a experiência, voltar a lutar e vencer. Manchester United, obrigado pelo vosso apoio", afirmou o espanhol.Recorde-se que De Gea falhou o penálti que deu o troféu ao Villareal, num jogo que apenas ficou decidido nas grandes penalidades (11-10) depois do empate a uma bola no fim dos 120 minutos.