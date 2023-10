Ações do Manchester United em queda

O negócio ainda não foi aprovado, mas as notícias a apontarem para a venda de 25% do Manchester United ao milionário britânico Jim Ratcliffe já teve um efeito substancial: as ações do clube inglês caíram ontem mais de 10% na Bolsa de Nova Iorque. Uma situação diretamente ligada aos referidos rumores. De acordo com a imprensa britânica, o dono da Ineos vai pagar mais de 1,4 mil milhões de euros pela referida percentagem e terá mesmo exigido assumir o controlo da gestão do futebol, mesmo com a família Glazer a ficar com 69% do clube – os restantes 6% estão dispersos por pequenos acionistas em Bolsa. O acordo com Jim Ratcliffe deverá ser ratificado em breve.