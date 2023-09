Ações do Manchester United na bolsa de valores de Nova Iorque desvalorizaram 18%

As ações do Man. United na bolsa de valores de Nova Iorque desvalorizaram 18 por cento, a maior queda diária de sempre desde que o clube se estreou na bolsa de Wall Street, em 2012. O motivo prende-se com as notícias que surgiram em Inglaterra dando conta que os irmãos Glazer, donos dos red devils, pretendem abortar o processo de venda do Man. United, uma vez que não chegaram propostas pelo valor pretendido. O valor de mercado das ações do clube caiu mais de 560 M€ na terça-feira. Jim Ratcliffe, fundador da INEOS e homem mais rico do Reino Unido, assim como o sheik qatari Jassim bin Hamad al-Thani, apresentaram propostas, mas longe dos 7 mil milhões de euros pretendidos peloos irmãos Glazer.