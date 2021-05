Adepto do Man. United questiona: «Podes tweetar '#Glazersout', mas a que é que isso te leva?»

Um adepto do Manchester United contou ao jornal 'The Guardian' que a intenção dos protestos que ontem tiveram lugar no estádio e no hotel da equipa era levar ao adiamento do jogo com o Liverpool. Jamie, que integra os 'United We Stand', quer que a família Glazer deixe o clube.





"No domingo tivemos o melhor desfecho que podíamos ter desejado. Era este o plano: fazer com que o jogo fosse adiado, esta era a intenção de grande parte de nós", explica o adepto."Tudo isto tem a ver com o Glazers. Estava a ser preparado há algum tempo porque protestámos em 2005 [quando a família norte-americana comprou o clube] e outra vez em 2010. Entendo que as pessoas digam 'estão a fazer isto porque já não ganham'. Mas não é nada disso, trata-se de um clube de futebol e da comunidade que o rodeia", prosseguiu.Jamie foi um dos adeptos que esteve no relvado. "Diria que entre 500 e 1000 entraram e alguns de nós chegaram ao relvado. Foi relativamente pacífico. Houve alguma agressividade com a equipa da Sky, mas nada de especial. Foi atirada uma tocha, sem grande perigo. Durou 15 ou 20 minutos e depois toda a gente saiu de forma ordeira", acrescentou, frisando que no exterior houve confrontos com a polícia."Claro que gostaríamos de ter visto o Manchester United-Liverpool, mas isto é maior do que o jogo. Não nos interessa que nos tirem pontos. É a nossa oportunidade para nos ouvirem. Haverá mais protestos? Sim. Talvez não com esta escala, mas haverá mais. Entendo que as pessoas digam que passámos uma linha importante ao entrar no estádio. Podes 'tweetar' '#Glazersout', mas a que é que isso te leva?", questiona Jamie.