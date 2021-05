Adeptos do Man. United atiraram tocha na direção de repórteres da Sky Sports em Old Trafford

A equipa de reportagem da ‘Sky Sports’ foi obrigada a proteger-se depois de adeptos do Manchester United atirarem uma tocha na direção de Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool, que foi também alvo de vários insultos por parte dos indivíduos que invadiram Old Trafford.





Adeptos do Manchester United em fúria protestam junto ao hotel e invadem relvado de Old Trafford



Os adeptos estavam no relvado a protestar contra a administração do clube, quando decidiram avançar na direção dos enviados da estação televisiva britânica. Para além de Jamie Carragher, também Roy Keane, antigo capitão dos red devils, e Graeme Souness estão no estádio para comentar o encontro do United frente ao Liverpool.