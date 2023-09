Adeptos do Man. United esperaram mês e meio para ter camisola de Højlund por causa do... "ø"

Rasmus Højlund é jogador do Manchester United desde 5 de agosto, mas apenas no final desta semana os adeptos do clube conseguiram começar a comprar camisolas com o nome do avançado dinamarquês nas costas. A justificação? O clube não tinha disponível para impressão o caractere "ø" e, por isso, não tinha forma de fazer a impressão correta do nome do jogador para avançar para as vendas.A situação gerou alguma confusão e até surpresa entre os fãs do clube de Old Trafford, que não estavam à espera de uma situação como estas, especialmente num clube de topo mundial, que deveria estar preparado para todos os cenários. Mas não estava e tudo por causa de um... ø!Quanto ao rendimento em campo do avançado (que custou 75 milhões de euros), já disputou duas partidas, mas ainda não marcou e o Man. United perdeu em ambos os jogos.