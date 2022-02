Adeptos do Manchester United furiosos com Cavani

Edinson Cavani voltou a Manchester depois de representar o Uruguai frente ao Paraguai (1-0) e à Venezuela (4-1), encontros cruciais no apuramento da sua seleção para o Mundial do Qatar. Só que o avançado, 34 anos, pediu uns dias de férias quando chegou a Old Trafford e os adeptos não gostaram.O treinador Ralf Rangnick contou na conferência de imprensa de antevisão do jogo de hoje, frente ao Middlesbrough, para a Taça de Inglaterra, que o avançado uruguaio não estará presente no encontro. "O Edi só regressa no fim de semana. Ligou-me a perguntar se podia passar mais dois dias em casa. Não fará parte do grupo."Nas redes sociais não faltaram adeptos muito irritados com a situação. "Faltou ao respeito ao clube, mas os fanáticos gostam dele porque desliza de joelhos e mostra paixão", escreveu um adepto. "Outra perda de tempo de um jogador que ganha um salário de seis dígitos. Clube de brincadeiras", atirou outro.Cavani termina contrato com o Manchester United no final da época. Corinthians, River Plate e Boca Juniors são clubes que já manifestaram interesse no avançado uruguaio.