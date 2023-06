Afastado do Manchester United, Mason Greenwood volta aos treinos com personal trainer

Mason Greenwood foi absolvido em fevereiro de todas as acusações de que era alvo, entre as quais tentativa de violação, conduta controladora e agressão a um ex-companheira, mas continua, desde então, afastado do futebol profissional.

Com contrato com o Manchester United até junho de 2025 mas sem qualquer tipo de perspetiva de futuro no clube, o avançado inglês de 21 anos foi visto esta quinta-feira a treinar num Centro Desportivo público na zona de Manchester na companhia de um personal trainer.

De acordo com as informações avançadas pelo 'The Sun', o internacional inglês realizou uma sessão de treino que durou cerca de 90 minutos.

Entre as imagens que foram divulgadas pela publicação, saltou à vista ainda o pormenor de não estar a usar chuteiras da Nike, um dos patrocinadores que perdeu quando foi acusado de tentativa de violação à antiga namorada.

Apesar de toda a polémica, Mason Greenwood continua a ser um jogador com mercado. Em abril e maio chegou a ser associado a Juventus e Milan.