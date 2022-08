Afinal era uma piada: Elon Musk diz que vai comprar o Man. United e depois... nega tudo

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Elon Musk voltou a fazer das suas nas redes sociais. Esta quarta-feira, numa altura na qual os adeptos do Manchester United desesperam por um novo rumo para o seu clube, o bilionário norte-americano desatou a loucura, quando referiu que iria comprar o clube de Old Trafford. A publicação rapidamente gerou um enorme reboliço no Twitter, tanto que o próprio dono da Tesla, o homem mais rico do Mundo, se viu obrigado a revelar que... tudo era uma brincadeira.Tudo começou com um 'tweet' relativo à vida política norte-americana. "Para deixar tudo claro, apoio a ala esquerda do Partido Repúblico e a ala direita do Partido Democrático", escreveu Musk, para cinco minutos depois introduzir os red devils na conversa: "Já agora, vou também comprar o Manchester United. De nada".Mais de 38 mil comentários depois, Musk lá veio a público negar, quando questionado se estava mesmo a falar a sério. "Não. Isto é uma piada de longa data no Twitter. Não vou comprar qualquer equipa desportiva", garantiu, antes de, num post seguinte, referir que se comprasse "essa equipa teria de ser o Man. United". "Eram a minha equipa preferida na infância", acrescentou.Dono da Tesla e da Space X, Musk possui uma fortuna avaliada nos 265 mil milhões de euros, pelo que a compra do Manchester United - a família Glazer estará a avaliar o clube em 4 mil milhões -, seria encarada quase como 'trocos' por parte do norte-americano.