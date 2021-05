Agente da polícia de Manchester com ferimento grave na face após ter sido atingido por garrafa

Dois polícias sofreram ferimentos durante os protestos dos adeptos do Manchester United, que acabaram por levar ao adiamento do jogo com o Liverpool, por falta de condições de segurança. Um dos agentes foi atingido com uma garrafa na face, tendo sido conduzido ao hospital.





Milhares de adeptos reuniram-se ontem dentro e fora do estádio, em protesto com a família Glazer, os donos do clube. Houve também protestos junto ao hotel onde estava a equipa.No exterior do recinto a polícia de choque - apoiada por polícias a cavalo - tentou afastar os protestantes. "Foram atiradas tochas e garrafas em direção aos agentes. Os adeptos que estavam no exterior do estádio foram particularmente agressivos com a polícia. Cerca de uma centena forçaram a entrada no estádio e alguns membros do staff do clube tiveram de se trancar em divisões do recinto", explicou a polícia de Manchester, em comunicado."Os que estavam dentro seguiram as indicações das polícia, mas os do exterior mostraram uma atitude hostil, atirando garrafas e barreiras em direção aos agentes e aos cavalos. Dois polícias sofreram ferimentos e um foi atacado com uma garrafa. Ficou com um grande corte na cara e necessitou de tratamento hospitar", acrescenta a polícia de Manchester.