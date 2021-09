Alex Ferguson e o regresso de Ronaldo a Old Trafford: «Parecia César a entrar em Roma»

Sir Alex Ferguson, um dos principais responsáveis pelo regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, não podia estar mais feliz. O antigo treinador dos red devils, que foi também o 'pai' da transferência do avançado do Sporting para Old Trafford, em 2003, estava no estádio no dia jogo frente ao Newcastle, quando o português se estreou e marcou dois golos.





"Vocês viram, parecia César a entrar em Roma depois de uma vitória", constatou Ferguson no podcast UTD. "'Cheguei, vi e venci'. Foi fantástico. Podíamos ter tido um milhão de adeptos do Manchester United lá, sem sombra de dúvida, estavam muitos cá fora, centenas."O antigo treinador do United não poupou nos elogios a CR7. "Quando ele era miúdo dava para ver que aprendia muito, muito depressa. Muita gente dizia que ele atirava-se para o chão, mas na realidade atacava os defesas, eles empurravam-no mas o Ronaldo passava a dançar por eles. Atacava com uma velocidade inacreditável."E prosseguiu:" Sacrificou-se para ser o melhor. Lembro-me de um sábado, íamos jogar com o Arsenal e chovia em Carrington. Vocês sabem que ele treinava sempre depois do treino e eu disse-lhe: 'temos jogo amanhã e o terreno está muito molhado'. Fui para o escritório, olhei pela janela e o que ele estava a fazer? Foi para um campo sintético treinar, eu não tinha argumentos! Não podia dizer nada, ele tinha ganho..."