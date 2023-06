Alex Ferguson foi enganado por Dwight Yorke

Dwight Yorke tem 51 anos mas quando era futebolista espalhou magia no Manchester United. Tornou-se um dos homens de confiança de Alex Ferguson e entre 1998 e 2002 teve tempo para 96 jogos pelos red devils, coroados com 48 golos. Sempre calmo e tranquilo, o jogador nascido em Trindade e Tobago ia fazendo das suas pela calada e, certo dia, conseguiu mesmo enganar o exigente técnico escocês.

Um episódio destacado pelo técnico Brian Flynn no podcast ‘Red Dragons’: "Quando treinava o Wrexham tinha dois jogadores de Trindade e Tobago. Num dos compromissos internacionais deles, Sir Alex Ferguson colocou um helicóptero do United à disposição do Dwight Yorke para ele regressar mais cedo e os meus jogadores aproveitaram a boleia. O helicóptero estava à porta do estádio e ia levá-los ao aeroporto. Mas sabem o que o Yorke fez? Mandou o piloto dar umas voltas no ar e aterrar ali perto, numa mansão que lá tinha. Foram para uma festa e só voltaram aos treinos no dia seguinte."