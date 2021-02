Alex Ferguson temeu perder a memória: os primeiros dados do filme sobre o histórico treinador

Faltam pouco mais de dois meses para a estreia do filme autobiográfico "Sir Alex Ferguson: Never Give In". A obra, realizada pelo filho do histórico técnico do Manchester United, Jason, promete revelar pormenores inéditos da carreira e vida do mítico treinador escocês.





Um deles é revelado na primeira pessoa. "Perder a memória foi o meu maior medo depois de ter sofrido a hemorragia em 2018. Ao fazer este filme, tive a oportunidade de revisitar os momentos mais importantes da minha vida, bons e maus. Ter o meu filho Jason a dirigir o filme assegurou que foi honesto e intimo", admitiu Alex Ferguson, citado pela BBC.O técnico foi operado de urgência em Maio de 2018 a uma hemorragia cerebral, um momento que lhe marcou a vida. O filme contará com testemunhos íntimos de familiares e amigos de Alex Ferguson. A estreia está marcada para dia 27 de Maio nos cinemas e na plataforma Amazon Prime.