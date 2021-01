Alex Telles já jogou muitos clássicos e não tem dúvidas: «O FC Porto-Benfica é o maior de todos»

No Manchester United desde o início da época, Alex Telles já juntou mais alguns dérbis ou clássicos ao seu currículo, mas na hora de escolher o melhor não tem dúvidas. À imprensa inglesa, na véspera do duelo com o Liverpool, o defesa brasileiro coloca o FC Porto-Benfica no topo e explica porquê. Tudo isto na véspera de um embate com os reds, no qual irá começar no banco de suplentes da equipa de Old Trafford.





"Creio que apenas comecei a entender a rivalidade com o Liverpool assim que cheguei. São dois grandes clubes, com uma história imensa. Creio que todos os duelos entre ambas as equipas têm sido competitivos e viu-se no último jogo a quão grande é esta rivalidade, mas estou certo de que estaremos prontos", disse o brasileiro, à MUTV."Joguei imensos dérbis. FC Porto-Benfica, Galatasaray-Fenerbahçe, o dérbi de Milão... mas creio que o maior de todos, ou pelo menos aquele onde há mais rivalidade, para mim é o FC Porto-Benfica. É um jogo repleto de história, uma rivalidade imensa. Não apenas entre clubes, mas também entre duas cidades. Por isso, para mim creio que é esse o maior de todos", declarou.