Alex Telles subiu ao relvado nos treinos do Manchester United

Alex Telles, lateral-esquerdo brasileiro, foi uma das duas novidades com que Ole Gunnar Solskjaer pôde contar na sessão de treino desta segunda-feira.





O internacional brasileiro subiu ao relvado pela primeira vez, na companhia do também lesionado Scott McTominay, depois da lesão sofrida no tornozelo direito no particular de pré-temporada frente ao Derby County.Cristiano Ronaldo, a grande contratação do Manchester United na última janela de mercado de transferências, continua ausente do centro de treinos dos red devils por estar a cumprir quarentena depois de ter estado na concentração da Seleção Nacional para os duelos da qualificação europeia para o Mundial'2022.O avançado português realizou apenas um dos três duelos que Portugal tinha agendado para este mês (o último decorrerá esta terça-feira frente ao Azerbaijão), tendo bisado na vitória portuguesa, por 2-1, diante da Irlanda, no Estádio do Algarve, onde se tornou o maior goleador de sempre por seleções, alcançando os 111 golos com a camisola da equipa das quinas.