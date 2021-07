Alex Telles vai falhar arranque de temporada do Manchester United

Alex Telles vai falhar o arranque da nova temporada do Manchester United, informou esta terça-feira o treinador dos red devils, Ole Gunnar Solskjaer.

"Infelizmente, são piores as notícias sobre Alex Telles. A sua lesão no tornozelo é um pouco mais grave do que esperávamos e ele deverá ficar afastado da equipa durante todo o mês de agosto", revelou o técnico norueguês, em declarações na conferência de imprensa que se realizou esta tarde.

Assim sendo, o antigo lateral-esquerdo do FC Porto deverá falhar as três primeiras jornadas da Premier League, frente a Leeds United (14), Southampton (22) e Wolverhampton de Bruno Lage (29).