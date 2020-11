Alex Telles volta a dar positivo num teste à covid-19

Alex Telles voltou a dar positivo num teste à covid-19. O defesa do Manchester United contraiu a doença no final de outubro, mas recuperou a tempo de ser chamado por Tite à seleção do Brasil.





Agora, no âmbito dos controlos realizados na canarinha, o antigo defesa esquerdo do FC Porto, de 27 anos, voltou a ter, ontem, um teste positivo, isto depois de ter jogado contra a Venezuela (1-0), na sexta-feira.A CBF explica que Alex Telles não está em "fase de transmissão da doença". Seja como for, será novamente testado e se voltar a dar positivo, o mais certo é falhar o jogo do Brasil com o Uruguai.