Alexis Sánchez revela como Mourinho o convenceu a não assinar pelo Manchester City

Alexis Sánchez chegou ao Manchester United em 2018 pela mão de José Mourinho, mas o chileno esteve muito perto de rumar aos rivais do City. Na altura a jogar no Arsenal, o avançado tinha praticamente tudo acertado para voltar a reunir-se com Pep Guardiola, com quem tinha trabalhado no Barcelona, mas uma promessa do treinador português fê-lo mudar de ideias."Estava muito perto de ir para o City. Falava com o Guardiola todos os dias, ele era como meu pai. Foi o meu pai no Barcelona e seria meu pai no City. Falámos, falámos, ele mandava-me mensagens", explicou o avançado chileno, citado pelo 'The Sun'."Estava tudo pronto, havia um jogador que ia para o Arsenal. Depois o Wenger disse-me que eu não ia sair porque o outro jogador não queria vir e eles [Arsenal] não queriam mais nenhum. Mas de repente o telefone toca e o Mourinho diz-me: 'Alexis, tenho aqui a camisola 7 para ti'."Alexis Sánchez acabou por assinar pelo Manchester United, onde foi ganhar qualquer coisa como 444 mil euros por semana, mas o chileno garante que não foi para Old Trafford por dinheiro. "Não fui por dinheiro, até porque ia ganhar o mesmo no City. Ele disse-me que tinha a camisola 7, que estavam a jogar a Liga dos Campeões e que iam dar tudo", explicou o jogador de 34 anos, que atualmente representa o Marselha."Eu queria sair naquele momento, mas tinha a palavra do Guardiola. Depois disse para mim próprio que seria o primeiro chileno a jogar no Manchester United, com a camisola 7, que tinha sido do Cantona, do Beckham e do Cristiano Ronaldo. Era um sonho."No entanto, Alexis Sánchez não foi feliz em Old Trafford e acabou por sair em definitivo 2020, para o Inter, depois de ter jogado uma época nos nerazzurri por empréstimo. Pelos red devils esteve em 45 jogos, marcou apenas 5 golos e fez 9 assistências: "Não me arrependo de ter ido para o United, as coisas acontecem por uma razão."